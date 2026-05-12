Беларусь готовится к войне: Лукашенко анонсировал 'точечную мобилизацию'. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране. Об этом он заявил во время доклада своего министра обороны Виктора Хренина.

Видео дня

Слова Лукашенко цитируют белорусские пропагандисты. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призывает не воспринимать заявления белорусского диктатора всерьез.

Что сказал Лукашенко

В частности, самопровозглашенный президент Беларуси объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

"Далее, как я обещал, мы будем точечно отмобилизовать части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все", – сказал Лукашенко.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в его ведомстве "обсуждали результаты проверок боеготовности армии", которые проводились по планам. Так или иначе, но после проверок министерство обороны Беларуси "сделало определенные выводы".

Что говорят в СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал не воспринимать заявления белорусского диктатора о "точечной мобилизации" всерьез.

"Человек отрабатывает информационную повестку россиян, чтобы Путин был счастлив. Не более того. Если будет угроза, Украина ее увидит и уже Лукашенко пожалеет. Думаю, он это знает", – подчеркнул глава ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, режим Лукашенко продолжает двухвекторную политику, пытаясь угодить как Путину, так и Трампу. С одной стороны Беларусь активизирует военное сотрудничество с Россией, увеличивая угрозу для Европы. А с другой – активизирует контакты с США для ослабления санкционного давления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!