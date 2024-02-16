Знаменитый недорогой внедорожник Ford получил крутой дизайн. Фото

Недорогой пикап Ford Ranger – знаменитый практичный внедорожник, который является крепкой машиной для хозяйственных задач. Эту машину показали с крутым дизайном от Motion R для тех, кому от утилитарной машины нужно кое-что еще.

Особая модификация Ford Ranger Wildtrak дебютировала с рядом интересных доработок от британского тюнингового ателье Motion R. Эффектный Ford Ranger Wildtrak MC Edition подготовят ограниченным тиражом в 50 экземпляров, сообщает Carscoops.

В ателье подготовили новый вариант внешности для Ford Ranger – более стильный и необычный. На фото показали эту модификацию со всеми деталями.

Автомобиль получил крупные колесные диски спортивного дизайна диаметром 20 дюймов. Они доступны в разных цветах. В целом у пикапа более агрессивный вид с новыми бамперами. Также ему расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Пикап Ford Ranger Wildtrak стандартно оснащают мощными моторами на 202 или 237 л.с. В Motion R не стали вмешиваться в техническую конструкцию.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый китайский пикап BYD, который почти полностью повторил дизайн внедорожника Ford.