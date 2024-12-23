Знаменитый недорогой Renault показали в совершенно другом виде

Новое поколение знаменитого Renault Clio находится на завершающей стадии разработки. Недорогая модель французской компании ожидается к 2026 году. В сети показали этот автомобиль в совершенно другом виде с ярким современным дизайном.

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Свой вариант показали в Motor1. Предположения основаны на вдохновении современными моделями компании. Частично – флагманским кроссовером Rafale. Значит, нужны крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и ломаные линии.

Разумеется, надеяться на то, что к 2026 году у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится. Ожидается, что новый Renault Clio 6 поколения будет предлагаться в гибридных и, возможно, электрических исполнениях.

Renault ранее планировала полностью отказаться от ДВС на европейском рынке к 2030 году. Необходимо удешевить электрические автомобили благодаря новым конструкциям, эффективному массовому производству и дешевым батареям. Также готовят и расширенный ассортимент.

Автопроизводитель работает над снижением стоимости батарей на 65% к 2028 году. Ожидается, что это позволит сделать EV более доступными.

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