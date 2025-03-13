Знаменитый недорогой кроссовер Volkswagen удивит покупателей. Фото

Новый Volkswagen T-Roc 2 поколения готовят к премьере в 2025 году. Этот недорогой кроссовер является очень популярным автомобилем своего сегмента. Следующая модель удивит покупателей.

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Дело в том, что в компании решили все изменить в техническом отношении. По информации Motor1, кроссовер VW T-Roc 2026 модельного года будут оснащать только гибридными силовыми установками с разной степенью электрификации. А дизельные моторы, скорее всего, исчезнут из линейки.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Машину уже показали в сети на первых фото до премьеры. Над дизайном уже завершили работу. Как видим, автомобиль стал современнее и эффектнее.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

Интересно, что модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос на этот вариант оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в 2025 году.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Toyota рассекретила новый кроссовер.