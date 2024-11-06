Знаменитый дешевый внедорожник Suzuki Jimny оказался в трудной ситуации

Дешевый внедорожник Suzuki Jimny должен был удивить своими способностями потенциальных покупателей благодаря разнообразию модификаций после масштабной модернизации. Однако комментарии президента компании создают трудную ситуацию для будущего этой модели.

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Президент Suzuki Тосихиро Сузуки прокомментировал информацию об электрической версии внедорожника. Новый Suzuki Jimny EV должен совместить в себе традиционные внедорожные качества с доступностью и электрической силовой установкой. Однако, по информации Carscoops, все оказалось не так просто.

Несмотря на то, что ранее новый электрокар Suzuki Jimny уже анонсировали официально, президент компании отметил, что батарея не вписывается в концепцию модели и является слишком тяжелым компонентом, который нарушит важный баланс характеристик.

Возможно, от этой модификации теперь решили отказаться. При этом ожидалось, что гибрид Jimny может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. Но и в этом случае Тосихиро Сузуки дал понять, что такой вариант исключен.

Пикап Suzuki Jimny также давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что она давно находится в разработке. Возможно, это единственный вариант, который отправится в продажу после модернизации внедорожника.

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