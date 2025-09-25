Знаменитую недорогую модель Subaru внезапно показали в новом виде

Недорогой седан Subaru Legacy является знаменитой моделью с долгой историей. И эта история уже подошла к концу. Хотя в сети внезапно показали автомобиль в новом виде с более современным дизайном.

Японская компания уже отказалась от модели Subaru Legacy. А в Digimods DESIGN, судя по всему, надеются на новый шанс для седана, благодаря чему новая Legacy 8 поколения могла бы дебютировать в каком-то будущем. По этому случаю дизайн выполнили в стиле современных автомобилей Subaru.

Производство Subaru Legacy остановилось. На заводе в США теперь будут производить кроссовер Subaru Forester 2025 года.

Седаны давно теряют рыночные позиции под давлением более популярных кроссоверов. До 2026 года многие машины, которые когда-то были очень востребованными, не доживут.

Ранее стало известно о других известных автомобилях привычного формата, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Это касается не только Subaru Legacy, но и моделей Audi A4, Nissan Altima и Versa, Volvo S60.

