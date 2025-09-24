Еще один кроссовер Toyota дешевле RAV4: машину показали официально

Компактный бюджетный кроссовер Toyota Frontlander 2026 модельного года показали официально после модернизации. Автомобиль дешевле Toyota RAV4 стал современнее. Машина готова к выходу на рынок.

Японская компания совсем недавно рассекретила обновленную модель Toyota Corolla Cross 2025 года. Дизайн стал немного современнее, чтобы соответствовать актуальным тенденциям. Теперь Autohome показывает новую Toyota Frontlander 2026.

Это еще один вариант модели, но с таким названием автомобиль известен в Китае. Вдобавок там машина очень дешевая.

Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Внимание привлекает бампер с измененной пластикой. Сзади появились новые фонари и другой бампер. В оснащении предложат новые легкосплавные колесные диски.

Производитель в очередной раз сосредоточится на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Такой вариант в КНР предлагает 197 л.с. Есть и базовый бензиновый мотор на 170 сил. Цена Toyota Frontlander 2026 – от 18 000 долларов.

