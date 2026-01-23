Новое имя поможет недорогому кроссоверу VW продаваться еще лучше

Кроссовер VW ID.4 – довольно популярный недорогой электромобиль немецкого бренда. Но машина начала устаревать, поэтому получит модернизированный вариант. И новое имя, которое поможет модели продаваться еще лучше.

Подробности стали известны Carscoops. Новую модель Volkswagen готовят к премьере как VW ID.Tiguan. Глубокое обновление подарит кроссоверу название по-настоящему успешного автомобиля.

Кроссовер VW ID.4 2027 модельного года постепенно готовят к дебюту. Машину рассекретят после хэтчбека ID.3 к концу 2026 года. Ожидается, что внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Мы видели тестовый прототип, и он в целом использует кузов от прежнего автомобиля. Вдобавок на электромобиле Volkswagen были заметны наклейки, которые выполнены в знакомом дизайне до модернизации. Но это был отвлекающий маневр.

Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобиль претерпит более масштабную модернизацию. Анонсированы изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс (в работе системы ранее наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок.

