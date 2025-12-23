Знаменитая модель Toyota получила очень низкую цену. Фото

Популярная модель Toyota Corolla для 2026 года получила более современный дизайн и уже отправилась на рынок. И без того доступный автомобиль удивил очень низкой ценой. Машину показали на официальных фото.

Бюджетная модель Toyota Corolla претерпела модернизацию и получила другую внешность. Вдобавок у автомобиля появилась самая практичная модификация с увеличенным кузовом. Подробности стали известны IThome.

Это долгожданное обновление и первый масштабный рестайлинг Toyota Corolla актуального поколения. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, новом кроссовере Toyota RAV4 и электрокарах линейки bZ.

Сзади изменений меньше. Между фонарями добавили новую декоративную полоску. Разумеется, заменили колесные диски. Все это теперь есть и у новой Toyota Corolla L.

Также модель Toyota Corolla L 2026 получила удлиненную на 50 мм колесную базу, которая теперь равна 2750 мм. Это вариант для Китая, где даже в недорогих машинах важен "престиж" просторного салона на заднем диване. Цена Toyota Corolla 2026 года – от 13 000 долларов.

