Nissan рассекретил недорогой кроссовер на базе Leaf. Фото
Электрический кроссовер Nissan Ariya делит свою платформу с новым недорогим электрокаром Nissan Leaf 3 поколения, который рассекретили совсем недавно. Но теперь речь идет про модернизированный автомобиль, который уже отправили на рынок.
Новый Nissan Ariya 2026 модельного года показали на официальных фото. Подробности стали известны Carscoops.
В передней части исчезла крупная глянцевая панель из темного пластика, которая занимала место привычной решетки. Фары изменили форму.
Также появились другие бамперы, добавили новые колеса и цвета для кузова. Все это теперь больше напоминает новый Leaf, с которым также есть родственные связи в техническом аспекте.
Электрокар Nissan Ariya предлагают покупателям с несколькими силовыми установками на выбор мощностью 218, 242, 340 и 394 сил. Запас хода – от 460 до 640 км. Цена Nissan Ariya – от 42 000 долларов.
