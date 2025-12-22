Nissan рассекретил недорогой кроссовер на базе Leaf. Фото

Электрический кроссовер Nissan Ariya делит свою платформу с новым недорогим электрокаром Nissan Leaf 3 поколения, который рассекретили совсем недавно. Но теперь речь идет про модернизированный автомобиль, который уже отправили на рынок.

Видео дня

Новый Nissan Ariya 2026 модельного года показали на официальных фото. Подробности стали известны Carscoops.

В передней части исчезла крупная глянцевая панель из темного пластика, которая занимала место привычной решетки. Фары изменили форму.

Также появились другие бамперы, добавили новые колеса и цвета для кузова. Все это теперь больше напоминает новый Leaf, с которым также есть родственные связи в техническом аспекте.

Электрокар Nissan Ariya предлагают покупателям с несколькими силовыми установками на выбор мощностью 218, 242, 340 и 394 сил. Запас хода – от 460 до 640 км. Цена Nissan Ariya – от 42 000 долларов.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, на рынок отправили новую модель Honda со странными ценами.