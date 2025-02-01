Знаменитая экономичная модель Toyota стала еще лучше. Фото

Недорогая модель Toyota Prius знаменита своей экономичностью. Машина давно популяризовала доступные гибриды и обзавелась большим количеством поклонников. Теперь автомобиль стал лучше для 2025 года.

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Новая Toyota Prius готова к выходу на рынок в 2025 году после модернизации. Детали стали известны Motor1. Автомобиль получил новое оснащение и стал еще эффективнее.

Гибрид Toyota Prius теперь предлагается с цифровым ключом для смартфона. А запас хода на электротяге превысил 100 км (в городском цикле). Фотоэлектрическая крыша обеспечивает еще около 8 км в день.

Цена Toyota Prius стартует с $28 350 в 2025 году. Интересно, что недавно автомобиль установил рекорд экономичности. Новый Toyota Prius пересек США от восточного до западного побережья. Гибрид Toyota преодолел более 5000 км со средним расходом топлива 2,5 л/100 км. Это достижение зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

В 2024 году Prius назвали лучшим автомобилем года в США в рамках престижного конкурса North American Car of the Year (Североамериканский автомобиль года, NACTOY). Гибрид понравился экспертам как ярким дизайном, так и эффективной силовой установкой.

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