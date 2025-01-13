Зимой незаменимы: лучшие авто с подогревом сидений

С наступлением холодов комфорт во время поездок становится особенно важным для водителей и пассажиров. Одной из ключевых опций авто для зимнего сезона является подогрев сидений, который помогает быстро согреться даже в самый сильный мороз.

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Сегодня многие производители автомобилей предлагают модели с этой функцией, что делает путешествия гораздо более приятными. Особенно популярными становятся автомобили, где подогрев сидений доступен не только для водителя, но и для пассажиров задних рядов.

Помимо комфорта такая опция также положительно влияет на безопасность вождения, поскольку теплые условия помогают сохранять концентрацию. Специалисты из Cinch Cars Limited назвали лучшие автомобили, предлагающие эту незаменимую зимнюю функцию.

В каких доступных автомобилях есть подогрев сидений:

Volkswagen ID.3

Tesla Model Y

Nissan Qashqai

Форд Fiesta

Hyundai IONIQ

Nissan LEAF

Vauxhall Corsa

Hyundai i20

Volvo EX30

VW ID.3 Life Pro Performance

Совершенно электрический хэтчбек сочетает в себе современный дизайн с передовыми технологиями. Большинство моделей оснащено батареей емкостью 58 кВт/ч, обеспечивающей пробег около 418 км, и двигателем мощностью 204 л.с., разгоняющимся до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Авто имеет руль с подогревом, сочетающийся с подогревом передних сидений в стандартной комплектации.

Tesla Model Y Long Range

Существует немного автомобилей, так мгновенно узнаваемых, как Tesla – они стали синонимом электромобилей, но они так же известны своим высокотехнологичным интерьером. Каждая модель Y была оснащена подогревом передних и задних сидений, а также подогревом руля. Вы можете включить и выключать их, но вы также можете включить их автоматически в зависимости от температуры внутри вашего автомобиля.

Nissan Qashqai e-POWER Tekna

Последняя модель, продаваемая с 2021 года. Ее внутренняя отделка и общее качество заметно выше, чем у старых образцов.

Бензиновый двигатель никогда не приводит в движение колеса – он действует как генератор питания электродвигателя. Это придает автомобилю ощущение, подобно электромобилю, вместе с мгновенной реакцией на выход. Кроме подогрева сидений авто имеет функцию и обогрева руля и лобового стекла.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost mHEV Titanium Vignale

Это одна из премиальных версий популярного компактного автомобиля, известного своим стильным дизайном, экономичностью и технологичными инновациями. Эта модель отличается элегантными деталями экстерьера и высоким уровнем комфорта в салоне.

Ford Fiesta оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем EcoBoost с системой "мягкого гибрида" (mHEV). Эта технология обеспечивает дополнительную эффективность за счет электродвигателя, помогающего при старте и ускорении, снижая расход топлива и уровень выбросов CO2. Мощность варьируется в зависимости от модификации, но обычно составляет 125 или 155 л.

Все модели, кроме самых дешевых, таких как Style, имеют лобовое стекло с подогревом, подогрев сидений.

Hyundai IONIQ 1.6 Hybrid Premium SE

Когда цены на подержанные автомобили опускаются ниже 12 000 фунтов стерлингов, Hyundai IONIQ с каждым днем ​​становится еще более привлекательным.

Стандартный автомобиль имеет 1,6-литровый бензиновый гибрид, который тратит около 60 миль на галлон, но если вы готовы потратить чуть больше, подключаемые к электросети гибриды могут проехать более 45 км только на электричестве.

В отличие от главного конкурента Toyota Prius, который имеет шумную коробку CVT, Hyundai IONIQ имеет плавную коробку передач с двойным сцеплением, что делает управление им гораздо приятнее.

Автомобили среднего класса Premium имеют подогрев передних сидений и подогрев руля, но мы не можем в восторге от топового Premium SE. Вы получаете подогрев задних сидений и даже охлаждение передних сидений, что делает его идеальным семейным гибридом для всех сезонов.

Оба также имеют бесключевой доступ, беспроводную зарядку телефона, подключение Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Nissan LEAF e+ Tekna

Это усовершенствованная версия популярного электромобиля Nissan LEAF, сочетающая экологичность, производительность и современные технологии. Она разработана для тех, кто ценит экономичность, комфорт и высокую производительность в городских условиях и на более длинных маршрутах.

Nissan LEAF e+ Tekna оснащен электродвигателем мощностью 217 л.с. (160 кВт) и крутящим моментом 340 Нм/об. Автомобиль имеет увеличенную батарею емкостью 62 кВт-ч, что обеспечивает больше энергии для длительных поездок.

Автомобиль имеет подогрев передних сидений, подогрев руля и систему контроля качества воздуха.

Vauxhall Corsa 1.2 Hybrid Ultimate

Легендарный Vauxhall Corsa сочетает в себе стильный дизайн и практичность. Модели Corsa, начиная с 2019 года (шестое поколение), получили подогрев сидений в комплектации Elite Nav или Ultimate Nav, а специальные модели Griffin добавили подогрев руля.

Hyundai i20 1.0 T-GDi Premium

Это стильный, современный и хорошо оснащенный компактный хэтчбек, сочетающий эффективность, комфорт и передовые технологии. Эта модель принадлежит третьему поколению Hyundai i20 и имеет премиальную комплектацию Premium, которая предлагает богатый набор функций и высокий уровень комфорта.

Оснащенный 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем T-GDi с мощностью 100 л.с., автомобиль имеет гибридную систему (mHEV), которая помогает уменьшить расход топлива и выбросы CO₂.

Предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач (iMT) или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 10,4 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Средний расход комбинированного цикла составляет около 5,2–5,6 л/100 км в зависимости от комплектации и условий эксплуатации.

В автомобиле кроме подогрева передних сидений присутствует и функция подогрева руля.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus

Это компактный электрический внедорожник поражает эффективностью и современными технологиями. Он оснащен одним электромотором, который обеспечивает мощность около 272 л.с.

Интерьер отличается скандинавским минимализмом с использованием экологичных материалов и передовыми функциями комфорта. В комплектации Extended Range Plus предусмотрен расширенный пакет оборудования, включая премиальную мультимедийную систему и современные системы безопасности. Volvo EX30 также поддерживает скоростную зарядку, что позволяет пополнить батарею до 80% всего за 25 минут.

Модели среднего класса Plus имеют подогрев передних сидений, подогрев руля и систему контроля качества воздуха.

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