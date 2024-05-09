Ждем в Украине: SsangYong показал дешевый и практичный кроссовер. Фото

Новый кроссовер SsangYong Torres 2024 года получился дешевым и очень практичным автомобилем. Он может появиться в Украине, ведь недавно эти корейские машины вернулись на наш рынок. Новый автомобиль показали на официальных фото.

Детали о машине сообщили на официальном сайте компании. Кроссовер SsangYong Torres от KGM (новое название бренда) – один из самых популярных автомобилей в линейке. Его показали в обновленном виде.

Снаружи почти ничего не изменилось. Разве что поработали над мелким декором. Но салон KGM Torres совсем другой. Новая передняя панель, центральная консоль и два больших монитора.

Новый SsangYong Torres оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. В случае установки заводского ГБО отдача составляет 165 л.с. Цена KGM Torres 2024 года – от 20 800 долларов.

С 2024 года SsangYong сменил название на KGM. Прошлым летом корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв. Привычную эмблему сохранили.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый бюджетный кроссовер Renault с необычным дизайном.