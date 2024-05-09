В сети обсуждают загадочный дешевый кроссовер от Renault. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения уже полностью рассекретили официально и показали на фото. Ранее родственный бюджетник Dacia Duster 2024 уже отправился в продажу. Но в сети поднялось обсуждение загадочной модификации модели.

На сайте Rush Lane неожиданную машину назвали Renault Duster Camper. Похоже, это фургон. Или минивэн. Во всяком случае, именно так и выглядит автомобиль на первом фото.

На картинке изображен масштабный макет. На самом деле, в течение года каждый производитель готовит десятки подобных образцов. А до серийного производства добираются далеко не все. Возможно, этот минивэн – лишь упражнение дизайнеров.

С другой стороны, сходство с новым Рено Дастер очевидно. Здесь тот же фирменный стиль передней части, которым на себя первой примерила модель Dacia. Да и само по себе создание макета автомобиля такого формата говорит о том, что производитель как минимум рассматривает эту нишу.

На рынок новинка могла бы выйти в модификациях пассажирского кемпера с возможностями для путешествий и утилитарном варианте коммерческого фургона для мелкого бизнеса. Однако никакой точной информации об этой машине пока нет.

OBOZ.UA уже показывал ранее недорогую модель Ford, производство которой скоро остановится.