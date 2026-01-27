Жадный дилер Honda оказался самым честным. Фото

Новая Honda Prelude 2026 года привлекла внимание как эффектная, но недорогая модель спортивного сегмента. Жадные дилеры решили подзаработать на возвращении легендарного имени, однако один из них оказался самым честным.

В Carscoops обратили внимание на очередной курьезный случай. Американские дилеры практикуют наценки, большую часть которых оправдывают "рыночными корректировками". Это расплывчатая формулировка, которая отражает дополнительную прибыль продавца.

Однако продавец в штате Аризона честно отметил, что в его случае дополнительные $20 000 сверх цены Honda Prelude 2026 года (за 64 985 долларов) – это дилерская наценка. Такое обстоятельство кажется иронично трогательным, хотя и не делает машину дешевле.

В медиа неоднократно появлялась информация о шокированных покупателях, для которых цена Honda Prelude оказалась слишком высокой. В США многие из них заплатили почти 60 000 долларов. В отдельных случаях прайсы действительно превышают $64 000. При этом официальная максимальная цена Prelude 2026 с полным оснащением – около 51 000 долларов.

Отмечалось, что в среднем модель Honda Prelude дилеры продают на $10 000 дороже в сравнении с заводской ценой (которая стартует с $42 000). Если хорошо поискать, официальную цену от производителя тоже можно получить, хотя это требует дополнительных усилий.

