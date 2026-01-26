Показатель рынка: недорогие автомобили вызвали ажиотаж
Статистика продаж новых автомобилей показала настоящий ажиотаж на недорогие машины. США является показательным примером для мирового рынка, поэтому итоги года особенно интересны для прогнозирования.
Покупатели на фоне высоких цен на новые авто уделяют больше внимания доступным моделям. Даже богатый американский авторынок демонстрирует это. В рейтинге 25 наиболее популярных машин, который составили в Car and Driver, преимущественно недорогие модели.
Также интересно, что по итогам 2025 года покупатели почти растеряли интерес к электромобилям. Это дорогие машины, которые в эксплуатационных характеристиках уступают моделям с ДВС. Такая тенденция наблюдается на всех рынках, где существует свободная конкуренция.
Самые популярные автомобили в США в 2025 году:
- Ford F-Series: 801 525 шт.;
- Chevrolet Silverado: 577 434 шт.;
- Toyota RAV4: 479 288 шт.;
- Honda CR-V: 403 768 шт.;
- Ram Pickup: 374 059 шт.;
- GMC Sierra: 348 222 шт.;
- Tesla Model Y: 317 800 шт.;
- Toyota Camry: 316 185 шт.;
- Toyota Tacoma: 274 638 шт.;
- Chevrolet Equinox: 274 356 шт.;
- Toyota Corolla: 248 088 шт.;
- Honda Civic: 238 661 шт.;
- Hyundai Tucson: 234 230 шт.;
- Ford Explorer: 222 706 шт.;
- Nissan Rogue: 217 896 шт.;
- Jeep Grand Cherokee: 210 082 шт.;
- Chevrolet Trax: 206 339 шт.;
- Subaru Crosstrek: 191 724 шт.;
- Kia Sportage: 182 823 шт.;
- Subaru Forester: 175 070 шт.;
- Tesla Model 3: 172 800 шт.;
- Jeep Wrangler: 167 322 шт.;
- Subaru Outback: 157 716 шт.;
- Ford Transit: 156 611 шт.;
- Ford Maverick: 155 051 шт.
