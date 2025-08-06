Затронет Украину: правительство недовольно ценами на китайские машины

Китайские машины очень дешевы на домашнем рынке, но в Украине они также пользуются спросом из-за низких цен. Однако в правительстве КНР недовольны таким ценообразованием, поэтому новые требования затронут всех покупателей.

Видео дня

Об этом стало известно Carscoops. Не секрет, что китайские автопроизводители делят свой рынок в процессе так называемой ценовой войны. Компании полагаются на щедрое государственное субсидирование, из-за которого появляется возможность агрессивно снижать цены.

В правительстве недовольны такими "пустыми" расходами, поэтому рекомендуют производителям пересмотреть эту политику, чтобы начать зарабатывать деньги. Размышляют даже о введении контроля цен, что сделает автомобили из Китая дороже.

В Украине автомобили из КНР набирают популярность. Покупатели готовы закрывать глаза на низкое качество и отсутствие обслуживания только благодаря низким ценам.

По итогам июля 2025 года в десятку самым популярных компаний на украинском авторынке попал BYD и занял второе место. Производитель обогнал Renault, Skoda, Volkswagen и многих других.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, продажи новых автомобилей в Украине выросли.