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Украинский рынок пошел вверх: лидируют самые дешевые автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Volkswagen Tiguan

Украинский рынок новых автомобилей продолжает движение вверх и демонстрирует уверенный рост. При этом самые дешевые машины доминируют на рынке. Это отражает свежая статистика продаж 2025 года.

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Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются производители недорогих машин. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам, но такие модели есть у каждого производителя. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 автомобилей.

В июле 2025 года рынок новых машин превысил 6,4 тыс. экземпляров. Это на 1% больше в сравнении с июлем 2024 года и на 7% превышает результат июня.

BYD Atto 2

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Toyota (820 шт.);
  2. BYD (744 шт.);
  3. Renault (654 шт.);
  4. Skoda (559 шт.);
  5. Volkswagen (491 шт.);
  6. Honda (319 шт.);
  7. Hyundai (298 шт.);
  8. BMW (263 шт.);
  9. Audi (253 шт.);
  10. Zeekr (191 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. Первую позицию занимает Toyota. А на второе вырвались электрокары BYD, которые официально в Украине не продаются. На третьем месте – Renault.

В десятку лидеров также попали BMW и Audi. Без премиальных брендов в рейтинге самых популярных машин в Украине не обойтись.

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