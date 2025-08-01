Украинский рынок пошел вверх: лидируют самые дешевые автомобили
Украинский рынок новых автомобилей продолжает движение вверх и демонстрирует уверенный рост. При этом самые дешевые машины доминируют на рынке. Это отражает свежая статистика продаж 2025 года.
Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются производители недорогих машин. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам, но такие модели есть у каждого производителя. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 автомобилей.
В июле 2025 года рынок новых машин превысил 6,4 тыс. экземпляров. Это на 1% больше в сравнении с июлем 2024 года и на 7% превышает результат июня.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Toyota (820 шт.);
- BYD (744 шт.);
- Renault (654 шт.);
- Skoda (559 шт.);
- Volkswagen (491 шт.);
- Honda (319 шт.);
- Hyundai (298 шт.);
- BMW (263 шт.);
- Audi (253 шт.);
- Zeekr (191 шт.).
В лидерах – известные производители доступных машин. Первую позицию занимает Toyota. А на второе вырвались электрокары BYD, которые официально в Украине не продаются. На третьем месте – Renault.
В десятку лидеров также попали BMW и Audi. Без премиальных брендов в рейтинге самых популярных машин в Украине не обойтись.
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