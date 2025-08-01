Украинский рынок пошел вверх: лидируют самые дешевые автомобили

Украинский рынок новых автомобилей продолжает движение вверх и демонстрирует уверенный рост. При этом самые дешевые машины доминируют на рынке. Это отражает свежая статистика продаж 2025 года.

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Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются производители недорогих машин. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам, но такие модели есть у каждого производителя. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 автомобилей.

В июле 2025 года рынок новых машин превысил 6,4 тыс. экземпляров. Это на 1% больше в сравнении с июлем 2024 года и на 7% превышает результат июня.

Самые популярные автомобили в Украине:

Toyota (820 шт.); BYD (744 шт.); Renault (654 шт.); Skoda (559 шт.); Volkswagen (491 шт.); Honda (319 шт.); Hyundai (298 шт.); BMW (263 шт.); Audi (253 шт.); Zeekr (191 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. Первую позицию занимает Toyota. А на второе вырвались электрокары BYD, которые официально в Украине не продаются. На третьем месте – Renault.

В десятку лидеров также попали BMW и Audi. Без премиальных брендов в рейтинге самых популярных машин в Украине не обойтись.

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