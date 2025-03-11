Забытый бюджетный кроссовер Skoda показали в неожиданном виде

Бюджетный кроссовер Skoda Yeti планируют вернуть в производство. Об этой модели как раз все забыли – пришло время о ней напомнить. В сети эту практичную машину показали в довольно неожиданном виде.

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Фактически, это переосмысление дизайна Skoda и свежий взгляд на популярные чешские автомобили. На канале TALKWHEELS показали свой вариант возможной внешности перспективной модели следующего поколения.

Раньше доступный кроссовер Skoda Yeti был популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV. В руководстве чешской компании в 2024 году сообщили о желании возродить модель Skoda Yeti.

Машину рассматривают как доступный и компактный кроссовер для развивающихся рынков. Однако точность намерений и конкретные сроки пока не обозначили.

Автомобиль должен получиться практичным с просторным салоном. И, конечно, современным дизайном. Ранее преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. А после ему на смену пришел недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года. Похоже, в компании настроены всерьез напомнить об оригинале.

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