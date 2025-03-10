Ждем в Украине: новый практичный кроссовер VW показали в деталях

Новый большой кроссовер VW Tayron ждут в Украине – скоро модель отправится в продажу. Это более практичный вариант недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan 3 поколения. Тем временем машину показали в подробностях в сети.

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Ожидается, что большой кроссовер Volkswagen Tayron скоро выйдет на украинский рынок. Этот кроссовер даже показывали на "живых" фото. А пока Autogefühl демонстрирует автомобиль в деталях.

Новая модель Volkswagen Tayron заменила 7-местный вариант Tiguan Allspace. В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предлагает практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фото показали долгожданный недорогой кроссовер Mazda.