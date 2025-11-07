Забытый бюджетник VW показали в неожиданной ипостаси. Фото

Бюджетная модель VW Beetle когда-то пользовалась большой популярностью, но про нее давно забыли. Теперь машину показали в ипостаси электрокара. Неожиданно, учитывая, что линейку автомобиль давно покинул, и всегда оснащался ДВС.

Про этот автомобиль сегодня почти не вспоминают, но машину показали в новом виде на канале TALKWHEELS как Volkswagen Beetle EV. Привычный дизайн в ретро-стиле – на месте.

Это попытка пофантазировать на тему развития модели Volkswagen Beetle. Любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

В немецкой компании прекратили производство Volkswagen Beetle, когда продажи упали под давлением кроссоверов. Автомобиль успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

Ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер. Интересно, что электромобиль тоже рассматривался. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

