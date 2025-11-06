Самый дешевый электрокар BMW показали с удивительным дизайном

BMW уже работает над новой самой дешевой моделью. Автомобиль базового сегмента показали в сети с удивительным дизайном. В компании о машине ранее кое-что уже рассказали.

Видео дня

Вариант внешности новой BMW от Sugar Design привлекает внимание – получилось смело и ярко, а драматичные пропорции кузова скрывают компактность. Возможно, модель BMW 1 series, которая также предложит электромобиль BMW i1, будет выглядеть похожим образом.

Новая BMW i1 фактически станет преемницей популярной BMW i3. Ожидается, что в первую очередь на европейском рынке этот автомобиль станет популярным.

Официальных подробностей о дизайне пока нет. Возможно, новые модели выполнят в стиле недавнего концепта, на котором дебютировала новая стилистика моделей BMW и архитектура Neue Klasse. Доступных новинок придется подождать до 2028 года.

Разработку планируют ускорить с помощью актуальных компонентов концерна BMW Group. Например, новый электрокар BMW i1 могут построить на базе моделей Mini.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про долгожданный дешевый электрокар Renault.