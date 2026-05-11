Выгодно и недорого: лучшие кроссоверы от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
Nissan Pathfinder

Эксперты назвали лучшие кроссоверы для покупки в 2026 году. Это современные и надежные машины из нескольких сегментов, которым вдобавок выгодно владеть. В долгосрочной перспективе такие автомобили можно назвать недорогими.

В первую очередь основные преимущества этих SUV связаны с тем, что они прослужат очень долго. Список оформили специалисты GOBankingRates, которые проверили множество отчетов.

Это очень практичные машины популярного формата. В список также попали модели премиальных производителей, однако владеть этими кроссоверами очень недорого, это выгодно для каждого владельца.

Hyundai Santa Fe

Лучшие кроссоверы для выгодного владения в 2026 году:

  1. Buick Enclave;
  2. Mitsubishi Outlander Sport;
  3. Honda CR-V;
  4. Toyota 4Runner;
  5. Jeep Wrangler;
  6. Toyota Highlander;
  7. Toyota Highlander Hybrid;
  8. Honda Pilot;
  9. Nissan Pathfinder;
  10. Chevrolet Tahoe;
  11. Hyundai Santa Fe;
  12. Nissan Murano;
  13. Jeep Compass;
  14. Nissan Rogue;
  15. Kia Sorento;
  16. Jeep Grand Cherokee;
  17. Chevrolet Trailblazer;
  18. Dodge Durango;
  19. Nissan Armada;
  20. Ford Escape.

