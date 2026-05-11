Выгодно и недорого: лучшие кроссоверы от экспертов
1 минута
774
Эксперты назвали лучшие кроссоверы для покупки в 2026 году. Это современные и надежные машины из нескольких сегментов, которым вдобавок выгодно владеть. В долгосрочной перспективе такие автомобили можно назвать недорогими.
В первую очередь основные преимущества этих SUV связаны с тем, что они прослужат очень долго. Список оформили специалисты GOBankingRates, которые проверили множество отчетов.
Это очень практичные машины популярного формата. В список также попали модели премиальных производителей, однако владеть этими кроссоверами очень недорого, это выгодно для каждого владельца.
Лучшие кроссоверы для выгодного владения в 2026 году:
- Buick Enclave;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Honda CR-V;
- Toyota 4Runner;
- Jeep Wrangler;
- Toyota Highlander;
- Toyota Highlander Hybrid;
- Honda Pilot;
- Nissan Pathfinder;
- Chevrolet Tahoe;
- Hyundai Santa Fe;
- Nissan Murano;
- Jeep Compass;
- Nissan Rogue;
- Kia Sorento;
- Jeep Grand Cherokee;
- Chevrolet Trailblazer;
- Dodge Durango;
- Nissan Armada;
- Ford Escape.
Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про недорогую модель VW, которую сняли с производства.