Выгодно и недорого: лучшие кроссоверы от экспертов

Эксперты назвали лучшие кроссоверы для покупки в 2026 году. Это современные и надежные машины из нескольких сегментов, которым вдобавок выгодно владеть. В долгосрочной перспективе такие автомобили можно назвать недорогими.

Видео дня

В первую очередь основные преимущества этих SUV связаны с тем, что они прослужат очень долго. Список оформили специалисты GOBankingRates, которые проверили множество отчетов.

Это очень практичные машины популярного формата. В список также попали модели премиальных производителей, однако владеть этими кроссоверами очень недорого, это выгодно для каждого владельца.

Лучшие кроссоверы для выгодного владения в 2026 году:

Buick Enclave; Mitsubishi Outlander Sport; Honda CR-V; Toyota 4Runner; Jeep Wrangler; Toyota Highlander; Toyota Highlander Hybrid; Honda Pilot; Nissan Pathfinder; Chevrolet Tahoe; Hyundai Santa Fe; Nissan Murano; Jeep Compass; Nissan Rogue; Kia Sorento; Jeep Grand Cherokee; Chevrolet Trailblazer; Dodge Durango; Nissan Armada; Ford Escape.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про недорогую модель VW, которую сняли с производства.