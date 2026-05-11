Volkswagen отказался от недорогой модели на базе Golf. Фото

Минивэн Volkswagen Touran на базе недорогого хэтчбека Golf сняли с производства навсегда – преемника автомобиль не получит. Производитель отказался от модели малопопулярного сегмента, ведь машина устарела.

Об этом сообщает Motor1. Модель VW Touran выступала в сегменте компактных вэнов, который ранее был очень популярным. Однако спрос на такие автомобили снизился под давлением модных кроссоверов.

Автомобиль продержался на рынке довольно долго – актуальное поколение модели производили 11 лет. Конвейер остановили в конце апреля 2026 года.

А непосредственно VW Golf, который традиционно являлся донором технических решений для Touran, скоро превратится в совсем другую машину. В компании обещают, что всем понравится долгожданная новинка.

Электромобиль VW ID.Golf (потенциальное название) появится к 2028 году. Сообщалось, что прототипом дизайна для хэтчбека стал Volkswagen Golf 4 поколения. Разработку нового Golf EV ведут на технологичной платформе SSB. На этой архитектуре появятся и другие модели концерна, в том числе новая Skoda Octavia.

