VW улучшил свой недорогой эффектный автомобиль. Фото

VW занят обновлением моделей всех брендов, которыми владеет концерн. Эффектный кроссовер Cupra Tavascan 2026 года рассекретили в улучшенном виде для сегмента недорогих электромобилей.

Новый кроссовер Cupra Tavascan на базе недорогого электромобиля Volkswagen ID.4 показывает Carscoops. Это кроссовер с мощными силовыми установками, но теперь в линейку добавили новое базовое исполнение на 188 л.с.

Кроме того, производитель обновил интерьер Cupra Tavascan с модернизированными экранами. Новый Tavascan 2026 года выглядит так же современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт.

В линейке остались более мощные модификации на 286 и 340 л.с., а запас хода от самой крупной батареи емкостью 77 кВтч составляет 500 км.

В дальнейшем Cupra расширит линейку другими кроссоверами, над которыми в компании активно работают. Такие машины пользуются самым высоким спросом на рынке, поэтому вектор развития модельного ряда очевиден.

