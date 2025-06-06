VW отправил на дорогу новый кроссовер дешевле Tiguan. Фото

Недорогой кроссовер VW T-Roc – самый популярный у немецкого производителя на европейском рынке. Поэтому на новое поколение модели возлагают большие надежды. Этот кроссовер будет дешевле Tiguan.

Видео дня

Новый Volkswagen T-Roc показали на фото. Автомобиль может стать последней новой моделью VW с двигателем внутреннего сгорания. Хотя после серьезного замедления в сегменте электромобилей производитель может пересмотреть свои планы и продлить жизнь ДВС в линейке. Подробности показывает Autoevolution.

В любом случае, новый Volkswagen T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывают. На кузове спереди и сзади есть фальшивые наклейки. Однако сбоку никакой маскировки нет.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в 2025 году.

OBOZ.UA ранее показывал особый недорогой кроссовер Honda.