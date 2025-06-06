Крутой кроссовер Honda по цене Duster отправился в продажу. Фото

Дешевая модель Honda WR-V выступает в том же сегменте, что и бюджетный кроссовер Dacia Duster. Даже габариты у двух машин похожи. Но японский автомобиль получил самый крутой вариант, который уже отправился в продажу.

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Новый кроссовер Honda WR-V Reverb от японского ателье Damd ранее показали на фото – бюджетный автомобиль получил неожиданные детали. Подробности рассказали на сайте компании.

Компания Damd разработала стильный пакет визуальных модификаций. Сходство в дизайне просматривается с моделями Jeep 80-х и 90-х годов.

Полный комплект доработок включает несколько элементов. Появилась новая передняя фальшрадиаторная решетка, фары, бамперы и капот. Установили специальные колесные диски и новые покрышки для бездорожья.

Недорогой кроссовер Honda WR-V с ценой около 16 000 долларов дебютировал в 2023 году. Автомобиль привлек покупателей не только дешевизной, но и практичностью. Объем багажника составляет 458 л. Модель оснащают 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 121 л.с. и вариатором. Привод только передний. Стоимость аксессуаров от Damd – около 3000 долларов.

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