VW не сумел справиться с проблемой в любимом электрокаре украинцев

Недорогая модель Volkswagen ID.4 очень нравится покупателям и является любимой моделью украинцев в своем сегменте. Недавно в электрической машине нашли серьезную проблему, с которой производитель так и не сумел справиться.

Видео дня

В компании выяснили, что вода может попасть в электронные замки дверей и привести к их неисправности. Из-за этой проблемы двери могут открыться в любой момент. При этом Volkswagen так и не разобрался в решении этой проблемы. Поэтому производство VW ID.4 в США решили приостановить, сообщает Carscoops.

Согласно данным, у некоторых машин могут быть проблемы с водой, попадающей в ручки и достигающей платы внутри. Несмотря на то, что ручки дверей VW ID.4 выглядят традиционно, они на самом деле электрические. Конструкция оказалась уязвимой к воздействию влаги.

Производителю неизвестно о каких-либо авариях или травмах, вызванных этой проблемой. Но с этими неполадками связано 135 гарантийных претензий.

Интересно, что отзывная кампания затрагивает все экземпляры VW ID.4, которые произведены в США. Это примерно 120 000 автомобилей.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер от Volkswagen.