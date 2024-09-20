Новый недорогой кроссовер от VW под новым брендом впервые показали на фото

Новый недорогой электромобиль Cupra Raval от Volkswagen, который решили отправить в производство под молодым брендом, впервые показали на живых фото. Через несколько лет имя Cupra может полностью вытеснить модели SEAT, поэтому новинка очень важна для компании.

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Машину показывает Carscoops. Новинка проходит дорожные испытания перед премьерой. Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Вслед за ним в производство отправится и новый Raval.

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный и запоминающийся. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на прошлогодний концепт. Резкие линии формируют необычную пластику.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20-30 тысяч евро.

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