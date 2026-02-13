Volkswagen создал новый недорогой кроссовер для семьи. Фото

Новый кроссовер Volkswagen Atlas 2026 года создали специально для усиления конкуренции в сегменте недорогих автомобилей для семьи. Практичный SUV привлек внимание еще до премьеры, его показали на фото.

Автомобиль еще не рассекретили официально, но уже показали в сети. Подробности про машину сообщает Motor1. Это долгожданный автомобиль, ведь VW Atlas 1 поколения оказался популярным кроссовером.

Полноценная премьера Volkswagen Atlas 2 поколения готовится на ближайшее время. Но внешность пока скрывают от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получит знакомую внешность без откровений в стиле других автомобилей бренда.

Мы уже видим измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Цена VW Atlas в США – от 39 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно.

