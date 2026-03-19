Volkswagen раскрыл цену самого дешевого кроссовера. Фото

Модель Volkswagen ID.Cross 2027 года готовят к премьере как самый дешевый кроссовер производителя нового поколения. Цену автомобиля уже раскрыли.

На официальных фото новый VW ID.Cross показывает Carscoops. При этом электрический кроссовер пока скрывают под камуфляжем, но автомобиль почти полностью повторит дизайн недавнего концепта. Очевидно, что новинка предложит современный дизайн.

Новинка технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.Polo, который тоже готовят к дебюту. Это небольшой автомобиль с длиной 4153 мм, шириной 1794 мм и высотой 1581 мм.

Дизайн, как и обещали, выполнят в более привычном ключе с узнаваемыми элементами для моделей VW. Новый Polo будет выглядеть примерно так же.

Электрические силовые установки мощностью 114-208 л.с. являются частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки в топовом исполнении превысит 400 км. Ожидается, что новый электрокар отправится в продажу к концу 2026 года. Цена Volkswagen ID.Cross – от 28 000 евро.

