Самый дешевый Bentley будет другим: кроссовер готовят к дебюту

В сравнении с моделями Bentley самый дешевый кроссовер будет совсем другим автомобилем. Его постепенно готовят к дебюту в 2026 году, и о машине появляется все больше информации.

Электромобиль Bentley – долгожданный кроссовер. Motor1 стало известно, что у машины даже появилось название – торговая марка Bentley Barnato уже зарегистрирована.

Это первый электрокар в истории Bentley. Но компания присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

Для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее и дешевле Bentley Bentayga.

