Volkswagen раскрыл свой самый дешевый кроссовер. Фото

Новую модель Volkswagen ID.Cross 2027 года готовят к премьере. Производитель раскрыл очередную порцию информации о своем самом дешевом кроссовере нового поколения.

Отмечается, что новый VW ID.Cross очень важен для немецкой компании в популярном сегменте компактных кроссоверов. Подробности стали известны Motor1. Интересно, что при схожих габаритах с Volkswagen T-Cross новинка окажется просторнее и вместительнее внутри благодаря более современной архитектуре.

Электрические силовые установки мощностью 114-208 л.с. являются частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки в топовом исполнении превысит 400 км. Ожидается, что новый электрокар отправится в продажу к концу 2026 года. Цена Volkswagen ID.Cross – от 28 000 евро.

На официальных фото электрический кроссовер VW пока скрывают под камуфляжем, но автомобиль почти полностью повторит дизайн недавнего концепта. Новинка технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.Polo, который тоже готовят к дебюту. Это небольшой автомобиль с длиной 4153 мм, шириной 1794 мм и высотой 1581 мм.

