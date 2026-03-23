Недорогой кроссовер Skoda показали в самом мощном исполнении. Фото

Популярный недорогой кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения готовят к модернизации в самом мощном исполнении. Автомобиль показали на первых живых фото до официальной премьеры.

Интересно, что производитель держит в секрете модель Skoda Kodiaq RS 2027 года. Эту машину пока не анонсировали, но Motor.es показывает предсерийный прототип. Автомобиль отправили на дороги для ходовых испытаний.

Очевидно, что производитель не пытается скрывать дизайн новинки. Возможно, бамперы намеренно используют от актуальной машины, чтобы скрыть изменения во внешности. Не исключено, что дизайн на самом деле сделают агрессивнее.

Это мощнейший вариант знаменитой модели для большой семьи. Ожидается, что мощность бензинового двигателя в составе системы mild-hybrid ("мягкий гибрид") превысит 300 л.с.

Под капотом актуального кроссовера Skoda Kodiaq RS установлен двигатель VW Golf GTI мощностью 265 л.с. Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической КПП в составе полноприводной трансмиссии. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. На выбор доступны конфигурации с салоном на 5 или 7 мест.

OBOZ.UA ранее рассказывал о худших современных кроссоверах.