Volkswagen раскрыл подробности новых доступных электрокаров

Относительно популярные модели Volkswagen ID.3 и ID.4 на данный момент являются самыми доступными электрокарами бренда. Эти автомобили готовят к модернизации, уже раскрыты некоторые подробности.

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Новые электромобили VW опять предложат покупателям как практичные и доступные EV. Как стало известно Carscoops, немецкий автопроизводитель готовит серьезный редизайн моделей VW ID.3 и ID.4. Ожидается, что внешность электрокаров получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобили претерпят более масштабную модернизацию. Также анонсированы изменения в интерьерах. Машины получат модифицированные мультимедийные комплексы (в работе этих систем наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Ожидается, что новые Volkswagen ID.3 и ID.4 появятся в начале 2026 года с модифицированными силовыми установками. Однако в дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

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