Volkswagen Polo превратился в недорогой кроссовер: фото и цена

Новый Volkswagen Nivus 2025 модельного года показали на официальных фото. Несколько лет назад VW Polo превратили именно в этот кроссовер, который теперь претерпел рестайлинг. Это плановая модернизация.

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Детали сообщает Carscoops. Кроссовер VW Nivus получил стандартные изменения: здесь другие бамперы, новые фары и фонари, измененные колесные диски и цветовая палитра. Покупателям предложат моторы мощностью 95, 110 и 150 л.с.

Цена Volkswagen Nivus 2025 – около 24 000 долларов. Эту же платформу в своей основе использует не только хэтчбек VW Polo, но и VW Virtus (преемник Фольксваген Поло седан) и компактный кроссовер VW T-Cross.

Компания готовит еще одну новинку – свой самый дешевый кроссовер для одного из самых популярных сегментов. Бюджетник Volkswagen, как ожидается, представят официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда в 2025 году. Известно, что новинка окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.

Новая модель пока известна под кодовым названием Project VW 246. Фактически, с салоном для пятерых человек на рынок отправят соперника Dacia Sandero Stepway и Renault Kardian.

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