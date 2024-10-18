Новый Kia Sportage 2025 года уже выехал на дороги. Фото

Новый кроссовер Kia Sportage 2025 года уже выехал на дороги. Автомобиль почти готов к мировой премьере, однако модель все еще держат в секрете. Недорогая машина наверняка снова станет очень популярной с новым дизайном.

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На сайте Carscoops продемонстрировали тестовый прототип, который проходит дорожные испытания. Очевидно, что производитель модернизировал внешность модели. Хотя ее скрывают под камуфляжной пленкой. Также в Carscoops создали свой вариант внешности модели.

Ожидается, что новый Kia Sportage 2025 представят официально ближе к концу 2024 года. Официальных подробностей о машине пока нет.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Изменится оформление салона Kia Sportage 2025. Обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.

OBOZ.UA ранее уже показывал новый компактный и дешевый кроссовер Hyundai.