Volkswagen показал удешевленный вариант своего знаменитого внедорожника

Не так давно Volkswagen представил второе поколение рамного пикапа Amarok для глобального рынка. Теперь производитель подготовил удешевленный вариант знаменитого внедорожника. Модель 2024 года показали официально.

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Volkswagen опубликовал первое фото VW Amarok 3 поколения. Почему-то модель позиционируют именно так, хотя на самом деле это рестайлинг пикапа 1 поколения. Об этом сообщает Carscoops.

Новый Volkswagen Amarok 2024 года сфотографировали на заводе. На изображении показали автомобиль с рассекреченным дизайном. Передние фары получили сложную, но геометричную форму. Внимание привлекают крупный воздухозаборник и серебристый декор.

Рамный внедорожник VW выполнили на базе пикапа Amarok первого поколения. Фактически, это глубокая модернизация модели для стран Южной Америки – там же наладят производство и будут продавать модель вместо автомобиля 2 поколения.

Покупателям предложат двигатели мощностью от 138 до 255 л.с. Можно выбрать задний или полный привод. В оснащении появится новая мультимедийная система. Заднюю часть кузова и салон машины пока не показали.

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