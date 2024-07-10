Долгожданный недорогой внедорожник Mitsubishi показали на фото

Новый внедорожник Mitsubishi будет недорогой моделью, которую выполнят в необычном формате. Автомобиль показали на официальном фото. Минивэн повышенной проходимости – редкий сегодня вид.

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Детали сообщает TopGear. На фото показали серийный вариант концепта Mitsubishi D:X, который появился в 2023 году. Ожидалось, что в производство отправят наследника знаменитой модели Mitsubishi Delica.

Внедорожник Mitsubishi D:X – машина с брутальным дизайном и кузовом простой геометричной формы. Передние фары и задние фонари выполнены в Т-образном стиле.

Силовая установка – гибридная. Mitsubishi D:X можно подзаряжать от внешней сети, то есть это плагин-гибрид. На выставке показали предварительный концепт, который демонстрирует направление для серийной модели.

По ранней информации в СМИ, американское представительство японского бренда на конференции с дилерами в США объявило о двух новых автомобилях для сегмента "крепких" машин. Судя по всему, речь о брутальных внедорожниках.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый бюджетный кроссовер Hyundai показали в особом виде.