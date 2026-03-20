Volkswagen показал изнутри новый недорогой кроссовер для семьи. Фото

Новый кроссовер Volkswagen Atlas 2027 модельного года готовят к премьере как недорогой автомобиль для большой семьи. Производитель показал машину изнутри, однако секреты остались.

Автомобиль еще не рассекретили официально, но частично показали салон Volkswagen Atlas 2 поколения. Подробности про машину сообщает Carscoops. Очевидно, что в компании сделали акцент на декоративной подсветке и дополнительных дисплеях.

Это долгожданный автомобиль, ведь VW Atlas 1 поколения оказался популярным кроссовером. Полноценная премьера Atlas 2 поколения готовится на ближайшее время.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Atlas получит знакомую внешность без откровений в стиле других автомобилей бренда.

Мы уже видели измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски даже на предсерийных прототипах. Цена VW Atlas в США – от 39 000 долларов. Это ориентир для нового поколения кроссовера.

