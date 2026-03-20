Долгожданную модель BMW показали в самом практичном виде

Новая модель BMW i3 2027 года дебютировала официально как самый дешевый электрический седан компании. Скоро в линейке появится самый практичный вариант в кузове универсал.

Вместительный электромобиль BMW i3 Touring в новом стиле Neue Klasse показывает Motor1. Известно, что производитель готовит такую машину к премьере. Она может выглядеть именно так.

А непосредственно новая BMW 3-Series с ДВС (также седан и универсал) дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины построены на разных платформах.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами соответственно. В продажу новая i3 поступит уже в 2026 году.

