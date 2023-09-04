Volkswagen показал доступный электрокар на смену Polo с запасом хода 450 км

Новый Volkswagen ID.GTI – компактный доступный электрокар. В компании новинку готовят на смену VW Polo, который получит преемника через несколько лет. Электромобиль показали на фото и сообщили детали.

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О машине рассказали на официальном сайте компании. Новый VW ID.GTI представляет собой спортивный вариант электрического Volkswagen ID2.all, который заменит Polo.

Автомобиль небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. Кузов выкрасили в яркий красный цвет и дополнили стайлинг темными элементами.

На крыше установили небольшой спойлер, а эффектные колесные диски в ретро-стиле получили диаметр 20 дюймов. Агрессивности добавляют воздухозаборники в переднем бампере, рельефные пороги и задний диффузор.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 250-300 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км.

Ожидается, что новый Volkswagen ID.GTI отправят на рынок в 2026 или 2027 году. Цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

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