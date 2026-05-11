Доступный кроссовер Renault размером с Duster показали в новом виде

Компактный кроссовер Renault 4 является доступным электромобилем в ретро-стиле и выступает альтернативой бюджетнику Duster. Машину показали в новом виде, такой автомобиль наверняка понравится покупателям.

Производитель ранее представил кроссовер в стандартном исполнении. А теперь Carscoops сообщает подробности про новый Renault 4 Plein Sud 2026 года. Такой электрокар получил сдвижную матерчатую крышу с отсылкой к оригинальной модели.

В целом же дизайн авто выполнили в стиле знаменитого классического хэтчбека Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч (400 км). Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

Недавно в линейке появился минивэн Renault 4 E-Tech 2026. Вместо заднего дивана – дополнительное пространство для багажа, объем которого превышает 1000 л.

