Volkswagen инвестирует в Китай для производства доступных электрокаров

Немецкий концерн Volkswagen AG наращивает сотрудничество с Китаем для разработки доступных электромобилей. Компания увеличивает инвестиции в XPeng, чтобы совместно производить новые модели.

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О деталях сообщает CarNewsChina. 26 июля XPeng подписал сделку с Volkswagen AG, в рамках которой немецкий концерн получит 4,99% акций китайского автопроизводителя в обмен на увеличение инвестиций на сумму 700 миллионов долларов.

В VW заинтересованы в совместной разработке китайских электромобилей, которые традиционно дешевле европейских. Однако использовать для этого планируют немецкую модульную архитектуру MEB.

Еще одна компания из состава концерна – Audi – усилила сотрудничество с китайской SAIC Motor. Автопроизводители займутся разработкой совместной платформы и новых электрокаров.

Пока в рамках соглашений речь идет о создании моделей исключительно для китайского рынка. Изготавливать электрические автомобили также будут на территории КНР.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на глобальный рынок поступил дешевый электрический пикап Geely. Производство модели уже стартовало, автомобиль получил интересные функции.