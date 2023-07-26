В продажу поступил дешевый электропикап Geely Radar GD6

Новый электрический пикап из Китая Geely Radar GD6 поступил в производство. Автомобиль отправился в продажу на глобальном рынке. Главное преимущество – низкая цена.

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По данным InsideEVs, на предприятии Radar Auto стартовало производство бюджетного электропикапа. Модель выводят на глобальный рынок. Этот автомобиль известен домашним китайским покупателям как Radar RD6, без использования в названии бренда Geely. Стоит электрокар от 25 000 долларов.

Длина автомобиля составляет 5260 мм (колесная база – 3120 мм), ширина равна 1900 мм, а высота – 1830 мм. О грузоподъемности информации нет.

Новый Geely Radar GD6 оснащается на выбор электрическими силовыми установками мощностью 268 и 406 л.с. Батарейных блоков также несколько: емкостью 63 кВтч (запас хода 400 км), 86 кВтч (550 км) и 100 кВтч (632 км).

Пикап способен заряжать электроприборы, различное оборудование или даже другие электромобили. Хотя в этом случае не удастся отдать слишком много энергии, ведь батареи не такие большие. Да и официальный китайский запас хода в действительности окажется приблизительно в 1,5 раза меньше.

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