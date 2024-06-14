Volkswagen готовит недорогие новинки в ближайшее время. Фото

Недорогие модели Volkswagen в 2024 году порадуют покупателей разнообразием. Компания готовит сразу несколько машин и важных обновлений для самых популярных и массовых сегментов.

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Детали стали известны Carscoops. Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения уже представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда и салоном для пятерых человек. Теперь в компании создали увеличенный вариант этой модели.

Автомобиль в этой модификации будут продавать только как 7-местный кроссовер в США. Европейские покупатели тоже получат этот практичный кроссовер.

Кроссовер Volkswagen Taos – недорогой автомобиль, который для многих покупателей является доступной альтернативой модели VW Tiguan. Это еще одна премьера.

Компактный недорогой кроссовер VW T-Roc является одной из наиболее популярных моделей в своем сегменте. Кроссовер 2 поколения готовят к премьере.

Как ожидается, кроссовер станет последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя в последнее время наблюдается серьезное замедление в сегменте электромобилей. Поэтому запрет на ДВС через несколько лет могут и вовсе отложить на неопределенный срок.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые недорогие кроссоверы Jeep.