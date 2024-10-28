Volkswagen Golf или Nissan Qashqai: эксперты сравнили два популярных авто

Volkswagen Golf и Nissan Qashqai – два автомобиля, которые традиционно пользуются спросом. Golf недавно получил обновление – бамперы, сенсор, физические кнопки на руле и новую информационно-развлекательную систему. А комплектация Tekna+ дает Qashqai впечатляющий уровень технических характеристик.

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Эксперты TopGear сравнили кроссовер и хэтчбек, и определили все преимущества и недостатки каждой модели. В некоторых моментах эти модели приятно удивили, но не обошлось и без неожиданных нюансов.

Если вы просто хотите добраться от точки А до точки Б, то можете приобрести Qashqai начального уровня с четырехцилиндровым гибридом с турбонаддувом, механической коробкой передач и отделкой Acenta Premium. Однако для оценки эксперты выбрали автомобиль из высшей комплектации Tekna+, оснащенный гибридной системой Nissan e-Power, использующей электромотор для привода передних колес и 1,5-литровый бензиновый бензиновый двигатель для зарядки батареи емкостью 1,8 кВт-ч.

Golf, казалось бы, должен быть гораздо более спортивным. Цены на базовую комплектацию Life сейчас начинаются от 35 тысяч долларов. Авто имеет 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и механической коробкой передач. Дополнительные настройки включают активную подвеску, люк, светодиодные матричные фары, цвет Anemone Blue металлик и Harmon Kardon.

Тем не менее, умеренная гибридная помощь означает, что силовой агрегат Golf работает плавно и тихо во время запуска, хотя в отличие от Nissan вы не получаете полностью электрического диапазона. Автоматическая коробка передач сконфигурирована на максимальную эффективность. Эксперты рассказали о разгоне до 100 км/ч за 8,4 секунды и медленном переключении передач.

Nissan приводится в движение электродвигателем, так что вы получаете мгновенный крутящий момент и хорошую реакцию на ходу. Это означает, что он быстрее разгоняется до 100 км в час, чем Golf. Тормоза работают хорошо, несмотря на то, что им нужно сбалансировать регенерацию и трение колодки о диск, подвеска имеет правую сторону прочности, но нет слишком сильного крена кузова, если ехать по сельским дорогам.

3-цилиндровый двигатель имеет ощутимое сопротивление, поскольку он бессмысленно набирает обороты, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Вы можете активировать режим торможения для дополнительной регенерации или режим электронной педали, но поскольку аккумулятор очень мал, двигатель будет оставаться включенным в течение большей части поездки. Это удивительное сочетание опыта вождения EV и ICE.

Golf, хотя может быть немного медленнее, по крайней мере, имеет лучшую управляемость. Также заметна разница в весе. Низкий центр тяжести Golf (плюс многорычажная задняя подвеска, стандартная для всех, кроме бензиновых двигателей 114 л.с.) означает, что он качественно и безопасно проходит повороты. Вам не нужна дорогостоящая опция DCC с адаптивной подвеской.

Новая информационно-развлекательная система Golf – это существенное усовершенствование автомобиля благодаря 12,9-дюймовому сенсорному экрану. Но интеграция ChatGPT вызывает проблемы с конфиденциальностью и точностью, а в салоне недостаточно физических кнопок.

Qashqai гораздо проще. Информационно-развлекательная система в 12,3 дюйма теперь использует встроенный Google, поэтому Карты Google как стандарт, Google Assistant и Google Play для загрузки других приложений.

Комплектация Tekna+ дает Qashqai новые технические характеристики. Вы получаете проекционный дисплей, аудиосистему Bose, отделку из натуральной алькантары, передние сиденья с подогревом и массажем, отделанные качественной стеганной кожей, и стеклянную крышу. Сзади также достаточно места, больше, чем у VW, а спортивные сиденья Golf, регулируемые вручную.

Golf также проигрывает, когда дело доходит до места для хранения вещей: его багажник на целых 54 литра меньше, чем у Qashqai, хотя его должно быть легче парковать, учитывая, что он почти на 200 мм короче.

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