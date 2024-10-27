Всего 100 экземпляров: Skoda показала самую мощную версию Fabia

Команда Skoda Spain является действующим чемпионом Суперчемпионата Испании по ралли S-CER и занимает лидерскую позицию в текущем сезоне. Чтобы почтить достижения гонщика Альберто Игелисаса и всех членов команды, инженеры конюшни разработали новую серийную модель Skoda Fabia Rally2 ограниченной серии от гонщика Хосе Антонио Cohete Суареса.

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Как сообщает официальный сайт S-CER, новая версия эксклюзивна для Испании и была выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Под капотом у Skoda Fabia Rally2 находится четырехцилиндровый бензиновый двигатель 1,5 TSI и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DSG с двойным сцеплением. Ее конструкция также включает в себя комплект повышения мощности от ABT Sportsline, который увеличивает мощность до 190 л.с. (140 кВт) и крутящего момента 290 Нм.

Экстерьер ограниченной серии Skoda Fabia Rally2 от Cohete Суареса включает в себя 17-дюймовые диски OZ Racing Superturismo WRC черного цвета, шины Michelin Pilot Sport 5, задний спойлер и задние крылья матового черного цвета. Приобрести эксклюзивную модель можно за 30 900 евро.

Первые экземпляры поступят в продажу в конце первого квартала 2025 года. Клиентам из числа разместивших заказ раньше всех предоставят возможность принять участие в эксклюзивном мероприятии с Хосе Антонио Суаресом и прокатиться с ним на пассажирском сиденье его личного Skoda Fabia RS Rally2.

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