Водитель какого авто должен уступить дорогу? Тест на знание ПДД
Уступать на дороге другим водителям – это не только проявление вежливости за рулем. Действующие ПДД во многих ситуациях требуют от водителей правильно определять порядок проезда, чтобы не создавать опасных ситуаций.
Сможете ли вы безошибочно справиться с этой задачей? Проверить себя поможет тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". В нем нужно определить порядок разъезда в заданных условиях. А условия здесь такие: синее авто поворачивает с прилегающей территории направо на дорогу, по которой через выезд с этой территории задним ходом уже движется белый бус. Водитель какого авто должен при этом уступить? Вариантов ответа всего два:
- водитель синего авто;
- водитель белого авто.
В первую очередь нужно выяснить, не нарушает ли бус правила, двигаясь задним ходом. В соответствии с пунктом 10.10 действующих ПДД, движение задним ходом запрещается через перекресток, а выезд с прилегающей территории перекрестком не считается. А значит водитель буса в этой ситуации правила не нарушает.
Более того, он имеет преимущество над водителем синей легковушки. Ведь согласно пункту 10.2 Правил, выезжая на дорогу с прилегающих территорий, как, например, жилая зона, дворы, автозаправочные станции или магазины, водитель сначала обязан уступить дорогу всем другим участникам дорожного движения.
Следовательно, в этой ситуации уступить должен именно водитель синего авто. Правильным является первый вариант ответа.
Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу, в которой надо было правильно развести на перекрестке авто, ни одно из которых не имеет очевидного преимущества.
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