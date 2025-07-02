В каком порядке авто проедут перекресток? Тест на знание ПДД

Требование пропускать транспортное средство, которое приближается с правой стороны, является одним из ключевых в ПДД. Но как быть, если на перекрестке у каждого участника ситуации есть препятствие справа?

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Задачу именно с такими условиями опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". На картинке с задачей мы видим красное и желтое легковые авто, а также грузовик, которые встретились на У-образном перекрестке. Все водители сигнализируют, что собираются повернуть налево. В каком порядке они проедут это пересечение дорог? Вот варианты ответа:

красный автомобиль, желтый, синий грузовик; красный автомобиль, синий грузовик, желтый; желтый автомобиль, синий грузовик, красный; желтый автомобиль, красный, синий грузовик; грузовик, красный автомобиль, желтый; грузовик, желтый автомобиль, красный автомобиль; разъедутся по совместной договоренности.

Ситуацию осложняет то, что перекресток не оборудован светофорами, не имеет знаков, которые регулировали бы движение на нем, а все дороги имеют одинаковый тип покрытия. Это значит, что перед нами обычный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

На таком перекрестке водители должны руководствоваться правилом препятствия справа (пункт 16.12 действующих ПДД). Но здесь все участники ситуации имеют препятствие справа, поэтому воспользоваться этим правилом в заданной ситуации не получится.

Что же делать, когда задача, кажется, не имеет решения? В таком случае кто-то из водителей должен взять на себя инициативу и продемонстрировать готовность пропустить других участников дорожного движения.

Для примера представим, что в этой ситуации так поступил водитель грузовика. Он мигнул фарами, сообщив, что готов пропустить легковушки. В таком случае препятствие справа исчезает у водителя желтого авто. Когда он проедет, дорога освобождается для красной машины. А грузовик, соответственно, двинется последним.

Но такой порядок является гипотетическим и может измениться в зависимости от того, кто из водителей проявит инициативу. Так что правильным вариантом ответа здесь является седьмой – порядок проезда будет зависеть от того, как водители договорятся между собой.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, должны ли водители пропустить пешехода.

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